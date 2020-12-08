Недвижимость

Сразу несколько «горячих линий» откроет для псковичей Росреестр

Сразу несколько «горячих линий» откроет на следующей неделе управление Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проконсультируют жителей региона по разным направлениям деятельности. Так, 22 декабря главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Галина Андриянова ответит на вопросы по порядку оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. «Горячая линия» будет работать 22 декабря с 10:00 до 12:00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-58.

На следующий день, 23 декабря, будет запущена еще одна «горячая линия» - 68-70-77. С 10.00 до 11.00 заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина готова дать консультацию по учетно-регистрационным действиям управления (государственная регистрация прав, кадастровый учет).

В то же время 24 декабря начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко сможет поговорить с псковичами о профилактике и противодействии коррупции. Контактный телефон 68-74-06.

А с 15:00 до 16:00 25 декабря звонки будут принимать по номеру телефона 68-74-15. Начальник отдела государственного земельного надзора Татьяна Петрова разъяснит обязательные требования земельного законодательства РФ, подлежащие проверке в рамках осуществления функций по государственному земельному надзору, а также даст рекомендации по их соблюдению.