Недвижимость

Рост ипотечных сделок фиксируется в России

Количество ипотечных сделок с января по ноябрь 2020 года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,1 млн, пишет ТАСС со ссылкой на Росреестр.

Отмечается, что эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки стали программы ипотечного кредитования с господдержкой.

Если в апреле 2020 года в связи с коронавирусом число зарегистрированных ипотечных договоров в России сократилось до 173,8 тысячи, то уже в июне этот показатель составил 252,7 тысячи, в августе - 322,8 тысячи, в сентябре - 348,7 тысячи, в октябре - 377,5 тысячи.

«При этом в ноябре было зарегистрировано более 408 тысяч ипотек, что на 61% больше, чем в ноябре годом ранее», - говорится в сообщении.

По данным на 15 декабря 2020 года, Росреестр зарегистрировал 136,9 тысячи сделок по программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% и 22,8 тысячи - по программе сельской ипотеки.