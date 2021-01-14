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Псковских землевладельцев оштрафовали в декабре на 235 тысяч рублей

Специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области провели 72 проверки соблюдения требований земельного законодательства в декабре 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве, в результате были зафиксированы 58 нарушений.

По итогам проверок возбудили 38 дел об административных правонарушениях, 46 субъектов привлекли к административной ответственности, выдали 36 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 235 тысяч рублей. Устранили 49 нарушений.

По-прежнему самым распространенным правонарушением остается самовольное занятие земельного участка.

«Доля нарушений, вызванных самовольным занятием земельных участков в Псковской области, достаточно значительна, и в декабре прошлого года составила более 50% от общего количества проведенных проверочных мероприятий», - заметила начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова.