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Весна на Алмазной улице: любимые скидки на стройматериалы

27.02.2021 10:03|ПсковКомментариев: 0

«Глубь небес опять ясна, пахнет в воздухе весна», - писал классик. А вы уже чувствуете приближение весны? Уже уловили в себе желание каких-то перемен? Начните с самого простого - обновите обстановку вокруг: покрасьте стены в яркие цвета, купите шикарную люстру, начните, наконец, пить чистую воду! Тем более что сейчас сделать это проще простого: магазины «Стройбазы на Алмазной» объявили акции на краску, светильники, фильтры для воды и многое другое!

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 105, 113-115

🌎http://msm60.ru/severnoe-siyanie

☎(8112) 60-46-34

Люстра в доме - как ювелирное украшение у женщины: без нее облику квартиры недостает изящества и шарма. Супермаркет светильников «Северное сияние» предлагает люстры на любой вкус - классические, ультрасовременные, с любыми типами крепления.

А теперь выбор пополнился еще и новинками от знаменитого завода хрустальных люстр «Гусь Хрустальный», творения которого украшают премиальные частные и общественные интерьеры по всему миру. Гусевские люстры в подавляющем большинстве являются универсальными, то есть подходящими ко всем видам интерьеров, независимо от габаритов комнат в квартире или доме.

Основным материалом для изготовления всех световых приборов от завода является высококачественный хрусталь. Сверкающая великолепная люстра из хрусталя, прозрачного или цветного, не может оставить равнодушным никого. Уникальной конфигурации осветительный прибор с подвесками станет в доме незаменимым украшением. Тем более что приобрести изумительный светильник с хрустальными элементами может себе позволить практически каждая семья, в особенности небольшой прибор по демократичной цене.

В супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников.

Если вы хотите приобрести светильник или люстру дешевле, обращайте внимание на зеленые ценники - они вас приятно удивят!

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

🌎msm60.ru/magazin-strojza

☎(8112)79-35-76

30 тонн краски в наличии, опытные консультанты, компьютерная колеровка и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Краска акриловая, фасадная, грунт-эмаль - скидки есть на любые позиции! Вот парочка для интереса: скидка 20% на всю линейку красок Dulux Ultra Resist; красивый ценник на краску фасадную F51 база А бел., мат., 9 л (акционная цена 5990 рублей, обычная стоимость 8837,00 рублей) и краску фасадную F51 база С бесцветн., 9 л (было 7688 рублей, стало 5225 рублей). Также радует скидка на краску латекс.Е7 Prolatex база А, шелк.- мат., 9 л (было 4677 рублей, стало 3750 рублей) и краску латекс.Е7 Prolatex база С, шелк.- мат., 9 л (было 3860 рублей, стало 3090 рублей). Как говорится, почувствуйте разницу!

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

 

Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА». Заодно не забудьте о том, что в студии цвета можно воспользоваться бесплатной колеровкой лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

«АКВАФОР»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

🌎http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

А вы знаете, что за всю жизнь человек выпивает 40 тонн воды? Это сложно представить, но ученые все подсчитали и доказали. Кроме того, без воды человек не проживет и недели. Позаботьтесь о себе и своих близких, установите фильтр «Аквафор», и у вас дома всегда будет достаточное количество полезной правильной воды.

В магазине фильтров для воды «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» представлен большой спектр разнообразных систем очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

А еще в магазине «Аквафор» каждый месяц действуют скидки на самые популярные и востребованные у псковичей фильтры. Например, сейчас можно сэкономить при покупке фильтра «Трио Норма» (умягчающий).

Это бюджетная проточная система для воды средней жесткости. Благодаря особенностям структуры модулей фильтр удаляет ржавчину, примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные вещества. Стоимость такого фильтра сейчас составляет всего 2540 рублей (прежняя цена 4240 рублей). Скидка - 40%.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #скидки #ремонт #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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