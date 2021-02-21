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«Горячую линию» по вопросам геодезии и картографии проведут в Пскове

Тематическую «горячую линию» по вопросам государственного надзора в области геодезии, картографии и лицензирования соответствующей деятельности запускает управление Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На вопросы ответит главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Леонид Хрущев. «Горячая линия» будет работать 11 марта с 10.00 до 11.00. Позвонить можно по телефону в Пскове 68-74-67.

В связи с продлением в регионе ограничительных мероприятий до 31 марта управление Росреестра предлагает псковичам пользоваться возможностями дистанционного консультирования, в том числе обращаться на телефонные «горячие линии».