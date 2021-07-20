Недвижимость

Ввоз мигрантов на стройки планируют упростить в ближайший месяц

Процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках в ближайший месяц может быть упрощена. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

«Стараемся решать (вопрос - ред.), надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», - сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, когда может пойти первый чартер с трудовыми мигрантами на стройку Восточного полигона, передает ТАСС.

В середине июля замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал журналистам, что Минстрой не исключает возможность ввоза трудовых мигрантов в регионы страны на чартерных поездах РЖД.

Ранее Хуснуллин сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - вдвое. Он также отмечал, что рост цен на жилье в России обусловлен совокупностью факторов, среди которых - отток мигрантов из страны.