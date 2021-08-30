Недвижимость

Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 25%

Ипотечный портфель Сбербанка продолжает увеличиваться, по итогам трех кварталов текущего года он вырос уже на 20% по сравнению с показателем за весь прошлый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, в то время как на конец прошлого года - 4,9 триллиона рублей. Всего за 9 месяцев 2021 года выдали почти 776,9 тысячи кредитов на сумму 2 триллиона рублей. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составил 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 триллиона рублей. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% - в количественном.

«Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наш продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми», - отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 произошел по «Семейной ипотеке», что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдали 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей.

По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдали в Москве – на сумму 38,7 миллиарда рублей. Также в лидерах город Санкт-Петербург – на 20,7 миллиарда рублей, и Краснодарский край – 9,6 миллиарда рублей.

«В Северо-Западном банке по итогам 9 месяцев ипотечный портфель вырос более чем на 30%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём выданных кредитов увеличился на 52%. Государственные программы поддержки и возможность дополнительно снизить ипотечную ставку с помощью специальных предложений банка, например, при использовании сервиса электронной регистрации, позволяют нашим клиентам сделать первый шаг и не откладывать квартирный вопрос», - подчеркнул председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо.

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