Недвижимость

ПЛН проведет пресс-конференцию о кадастровой стоимости земли в псковских садоводствах

Пресс-конференция «Кадастровая стоимость земли в псковских садоводствах» состоится в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей во вторник, 19 октября. Какие вопросы есть у садоводов к БТИ, к чему это может привести, расскажут:

директор АНО «Центр садоводства» Анна Войченко;

директор псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева;

председатель правления Союза СНТ Псковской области Виктория Места;

председатель СНТ «Строитель» Ольга Никандрова.

Начало в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.