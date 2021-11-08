Центробанк РФ указал на возможность резкого падения спроса на ипотеку после 2026 года

Активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы может привести к его резкому падению в 2026-2030 году, говорится в аналитической записке, подготовленной экспертами Банка России.
Аналитики указали, что поддержание текущих темпов роста строительства нового жилья, весьма вероятно, в перспективе опередит динамику будущего спроса. Поэтому с точки зрения устойчивости спроса на жилье и ипотечного рынка (снижения рисков резких колебаний спроса после 2024 года) оптимальным, по их мнению, представляется выдача примерно 0,5 миллиона ипотечных кредитов в год на покупку жилья в новостройках на горизонте до 2030 года.
Авторы документа пояснили, что это меньше, чем выдается сейчас. Тем не менее, по их расчетам, этого окажется достаточно, чтобы покрыть весь платежеспособный спрос на данный вид кредита.