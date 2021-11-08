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Центробанк РФ указал на возможность резкого падения спроса на ипотеку после 2026 года

30.11.2021 08:47|ПсковКомментариев: 0

Активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы может привести к его резкому падению в 2026-2030 году, говорится в аналитической записке, подготовленной экспертами Банка России.

«После удовлетворения всего спроса на ипотеку на первичном рынке в 2025 году за его пределами спрос будет расти только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений. Он оценивается примерно в 250 тысяч семей в год, что в четыре раза меньше, чем в предшествующие годы. Это означает, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы чревато резким падением спроса в 2026–2030 годы, что негативно скажется на рынке жилья и в строительном секторе», - приводит текст документа РИА Новости. 

Аналитики указали, что поддержание текущих темпов роста строительства нового жилья, весьма вероятно, в перспективе опередит динамику будущего спроса. Поэтому с точки зрения устойчивости спроса на жилье и ипотечного рынка (снижения рисков резких колебаний спроса после 2024 года) оптимальным, по их мнению, представляется выдача примерно 0,5 миллиона ипотечных кредитов в год на покупку жилья в новостройках на горизонте до 2030 года.

Авторы документа пояснили, что это меньше, чем выдается сейчас. Тем не менее, по их расчетам, этого окажется достаточно, чтобы покрыть весь платежеспособный спрос на данный вид кредита.

Теги: #банк #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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