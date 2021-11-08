Недвижимость

Псковичам назвали способ избежать пени при оплате долга по взносам на капремонт

Работу по взысканию с граждан образовавшейся задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт проводят в Псковской области. Одним из инструментов, позволяющим жителям без оплаты судебных расходов и пеней погасить задолженность, является заключение соглашения о рассрочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.

Фонд согласовывает с гражданами взаимоприемлемую ежемесячную сумму оплаты взносов на капитальный ремонт и срок погашения задолженности. В 2021 году было заключено 77 таких соглашений на общую сумму 1 млрд 634 тысячи 407 рублей 88 копеек.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта Псковской области с заявлением о предоставлении рассрочки. Бланк заявления находится на сайте в разделе «Собственникам» / «Документы собственникам».

К заявлению необходимо предоставить:

копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

копии документов, подтверждающих оплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Документы можно направить региональному оператору следующими способами:

лично передать сотрудникам регионального оператора по адресу: 180007, Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж;

прислать в печатном виде по почте: 180007, Псков, улица Петровская, 51. Получатель: РОФКР ПО.

направить отсканированные документы на официальную электронную почту регионального оператора - info@fkr60.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону «горячей линии» 8(8112)298223.

Региональный оператор напомнил, что оплата взносов на капитальный ремонт является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 181 Жилищного Кодекса РФ. При несвоевременной оплате в соответствии с пунктом 14.1 статьи 155 ЖК РФ региональный оператор вправе начислить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ.