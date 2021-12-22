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В Псковской области обновляют законодательство об обеспечении жильем детей-сирот

22.12.2021 11:07|ПсковКомментариев: 0

Изменения в отдельные законодательные акты региона в части предоставления жилья детям-сиротам рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева рассказала, что предлагается снизить возрастные ограничения с 25 до 23 лет для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По ее словам, необходимо обеспечить жильем 2063 человека, из них старше 23 лет - 599 человек, старше 25 лет - 324 человека.

«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращаются в суд с требованиями о внеочередном предоставлении жилых помещений. В настоящее время имеется информация о 94 судебных решениях о предоставлении жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Из них 47 человек достигли возраста 25 лет», - продолжила Ольга Евстигнеева.

Она подчеркнула, что с 2020 года суды отказывают органам местного самоуправления в отсрочке исполнения судебных решений.

«Предполагается, что за счет снижения возрастных ограничений с 25 до 23 лет произойдет увеличение количества лиц, которые будут иметь право на однократное предоставление в порядке очередности в списке за счет средств областного бюджета, социальной выплаты на приобретение жилого помещения в свою собственность либо в общую собственность свою и членов своей семьи, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. На сегодняшний день это 275 человек», - сказала Ольга Евстигнеева.

Также предлагается исключить условие о необходимости приобретения жилого помещения за счет средств социальной выплаты на территории Псковской области.

«Внесение данных изменений мы обусловили тем, что многие лица из этой категории не имеют возможности трудоустроиться на территории Псковской области и выезжают с данной целью в другие регионы, а также учитывая, тот факт, что в настоящее время на территории Псковской области остро стоит вопрос отсутствия жилья, которое предоставляется детям-сиротам», - отметила председатель комитета.

А в связи с тем, что предлагаемое снижение возрастных ограничений для получения социальной выплаты с 25 до 23 лет повлечет тот факт, что не все лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успеют после окончания образовательной организации получить стаж непрерывной трудовой деятельности не менее 12 месяцев, предлагается внести изменение, касающееся наличия необходимого непрерывного трудового стажа не 12 месяцев, а 3 месяца, уточнила докладчик.

Ольга Евстигнеева добавила, что реализация предлагаемых изменений позволит уменьшить очередь на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Социальная выплата будет предоставляться за счет бюджетных ассигнований, установленных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на эти цели», - сообщила она.

Также законопроект предусматривает периодичность корректировки утверждения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании области.

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, остаются ли прежними параметры, если жилье приобретается в другом регионе.

«Например, он живет в Бежаницах, и ему положена определенная сумма. А он хочет купить жилье в Новгородской области. Сумма будет такой же, как предлагается в Бежаницах?» - спросил зампредседателя областного Собрания.

«Да, такой же, как в Бежаницах», - уточнила Ольга Евстигнеева.

«С чем связано снижение возраста с 25 до 23 лет?» - спросил вице-спикер Виктор Остренко.

«Чтобы большее количество детей могло воспользоваться данной социальной выплатой», - ответила Ольга Евстигнеева.

Старший помощник прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев добавил, что принятие законопроекта позволит более оперативно решать вопрос с жильем.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект.

Теги: #жилье #псковское областное собрание #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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