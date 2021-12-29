Недвижимость

«Псковжилстрой»: Мы благодарны жителям области за доверие

Компания «Псковжилстрой» поздравляет жителей Псковской области с наступающим Новым годом.

«В канун праздника, - говорится в поздравлении, - принято благодарить за удавшиеся в уходящем году свершения, загадывать желания и давать обещания. Мы благодарны жителям Псковской области, которые доверили нам будущее своих семей. Комфорт вашего дома находится в надежных руках. Мы обещаем, что в следующем году приложим еще больше усилий, чтобы каждый наш шаг становился шагом на пути к общему успеху. Желаем, чтобы задуманные под бой курантов планы реализовались, а мечты сбылись!»

Коллектив государственного застройщика желает жителям региона в новом году крепкого здоровья, неиссякающего достатка, тепла близких, ярких и позитивных впечатлений.