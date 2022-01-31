Недвижимость

Правильно выделять долю в праве собственности на имущество советуют псковичам

Долю в праве собственности на имущество, можно выделить в натуре по соглашению всех собственников. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

О необходимости соблюсти ряд условий при выделении доли призывают не забывать псковичей. В первую очередь надлежит проверить, соответствует ли выделяемая доля установленным требованиям.

«Например, выделить долю из квартиры можно, если имеется техническая возможность передать участнику долевой собственности не только жилое помещение, но и подсобные помещения (кухню, санузел, коридор), а также оборудовать отдельный вход. Кроме того, выделяемые части должны соответствовать установленным техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, в частности, по освещенности и площади жилых комнат и подсобных помещений», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты Валентина Морозова.

Образуемый в результате выдела земельный участок должен соответствовать установленным требованиям земельного законодательства о предельном минимальном размере и расположении границ.

Далее следует сформировать имущество, предполагаемое к выделу, продолжили в Кадастровой палате. Если речь идет о выделе доли жилого дома или квартиры, то может потребоваться проведение работ по переустройству и (или) перепланировке для формирования изолированного помещения, для чего необходимо получение соответствующих разрешений и согласований в установленном порядке.

Также потребуется обратиться к кадастровому инженеру для проведения необходимых работ, чтобы подготовить технический план и (или) межевой план. Технический и межевой планы готовятся в электронной форме и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.

Следующим пунктом станет заключение соглашения о выделе доли в натуре. В соглашении участников долевой собственности должны быть определены способ и условия выдела доли одного из них. По общему правилу, при выделе части имущества его стоимость должна быть пропорциональна выделяемой доле. В случае несоразмерности стоимости выделяемого имущества доле разница должна быть компенсирована денежной выплатой или иной компенсацией. Соглашение оформляется по количеству сособственников и должно быть подписано каждым из них. Нотариально удостоверять такое соглашение не требуется.

Затем следует обратиться в орган регистрации прав. Для кадастрового учета выделенного имущества и регистрации права собственности (прекращения права общей долевой собственности) в Росреестр следует представить следующие документы:

- заявление от каждого из сособственников;

- документы, удостоверяющие личность заявителей;

- соглашение о выделе доли в натуре;

- правоустанавливающие документы на исходный объект недвижимости (если право собственности не зарегистрировано в ЕГРН);

- нотариально удостоверенную доверенность, если документы подаются представителем, а также документ, удостоверяющий его личность.

За регистрацию права собственности необходимо заплатить госпошлину. При отсутствии информации об оплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении пяти рабочих дней с даты подачи заявления, если заявитель не предоставил документ об ее уплате, орган регистрации прав вернет заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения.

И останется только получить выписку из ЕГРН, добавили специалисты. Проведенную государственную регистрацию удостоверяют выпиской из ЕГРН, а также специальной регистрационной надписью на соглашении. Если достичь соглашения о способе и условиях выдела доли одного из участников долевой собственности с остальными сособственниками не удалось, а также при выделе доли из жилого дома (если в техническом плане выделенное жилое помещение называется «часть жилого дома»), то можно потребовать выдел в натуре своей доли из общего имущества в судебном порядке.