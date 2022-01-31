Псковичам напомнили об ипотеке под 5,75%

В Пскове продолжается выдача ипотечных займов под низкий процент в домах от застройщиков, аккредитованных банками-партнерами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ» ипотека под 5,75% по госпрограмме доступна при покупке квартиры в ЖК «SMART» на Запсковье с привлечение заемных средств от банка ВТБ*.
В частности, в доме на улице Инженерной,132 уже возведена коробка, произведено остекление, идут внутренние работы и подготовка к окраске фасада. Сдача дома ожидается к концу года. Также начал «расти» дом в этом же ЖК по адресу: улица Юности, 30.