Недвижимость

Псковичам напомнили об ипотеке под 5,75%

В Пскове продолжается выдача ипотечных займов под низкий процент в домах от застройщиков, аккредитованных банками-партнерами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ» ипотека под 5,75% по госпрограмме доступна при покупке квартиры в ЖК «SMART» на Запсковье с привлечение заемных средств от банка ВТБ*.

В частности, в доме на улице Инженерной,132 уже возведена коробка, произведено остекление, идут внутренние работы и подготовка к окраске фасада. Сдача дома ожидается к концу года. Также начал «расти» дом в этом же ЖК по адресу: улица Юности, 30.



Подробности по телефону 8 (8112) 793-793. Все планировки на сайте застройщика Подробности по телефону 8 (8112) 793-793.

*Предложение банка-партнера ПАО ВТБ. Программа - ипотека с господдержкой. Полная информация на сайте банка. https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/gospodderzhka-2020/ Предложение ограничено. Продажа по 214 ФЗ, г. Псков, ул. А.Алехина, 3. Застройщик ООО «СК Возрождение-10». Проектная декларация на сайтедом.рф. Не оферта.