Недвижимость

Будущие новоселы получили возможность увидеть планировки в псковской новостройке

На официальном сайте группы компаний «ЛУГ» опубликован поэтажный план дома по ул. Ижорского батальона, 17 в ЖК «Заречье PARK». Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, продажи квартир в нем стартовали в октябре. Комплекс расположен в микрорайоне Овсище — уютном и зеленом уголке Пскова, стремительно растущем в последние годы.

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Это уже второй дом в ЖК «Заречье PARK». Кирпично-монолитная постройка вырастет на 13 этажей. Квартиры в ней — наиболее востребованных планировок на одну, две или три комнаты. В том числе, представлены популярные европланировки с кухней-гостиной