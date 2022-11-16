Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Самовар» русское застолье
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
о работе ЛДПР и партийных инициативах
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о переходе на четырёхдневку
Первому игроку приготовиться
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Бранч в «Покровском»
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
МакSим в Пскове
показания электросчетчиков
Досуговые центры для взрослых
оборудование и кадры в санаториях
 
 
 
ещё Недвижимость 16.11.2022 07:590 В охранных зонах России предложили строить многоэтажки 18.11.2022 09:450 Будущие новоселы получили возможность увидеть планировки в псковской новостройке 17.11.2022 15:290 Псковский застройщик рассказал о выгодах выплаты «Ипотеки траншами» 17.11.2022 15:001 Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей 17.11.2022 14:100 В Пскове продаются квартиры в рассрочку на время постройки дома 17.11.2022 13:040 Псковичам стала доступна ипотека со ставкой от 3,3%
 
 
 
Самое популярное 16.11.2022 10:578 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 17.11.2022 15:391 Неразрешимая проблема 15.11.2022 14:442 Бобр украл дрова у дачников в Псковской области. ВИДЕО 16.11.2022 13:044 Тарифы на ЖКУ в Псковской области вырастут почти на 10% с 1 декабря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Будущие новоселы получили возможность увидеть планировки в псковской новостройке

18.11.2022 09:45|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте группы компаний «ЛУГ» опубликован поэтажный план дома по ул. Ижорского батальона, 17 в ЖК «Заречье PARK». Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, продажи квартир в нем стартовали в октябре. Комплекс расположен в микрорайоне Овсище — уютном и зеленом уголке Пскова, стремительно растущем в последние годы.

Это уже второй дом в ЖК «Заречье PARK». Кирпично-монолитная постройка вырастет на 13 этажей. Квартиры в ней — наиболее востребованных планировок на одну, две или три комнаты. В том числе, представлены популярные европланировки с кухней-гостиной

Планировки доступны на сайте застройщика. Подробности по телефону: 8 (8112) 793-793.
Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 213 человек
18.11.2022, 09:500 Ограничения на полеты в южные аэропорты России продлили до 27 ноября 18.11.2022, 09:450 Будущие новоселы получили возможность увидеть планировки в псковской новостройке 18.11.2022, 09:330 Проект по созданию центров общения для пожилых запустили в России 18.11.2022, 09:220 В Госдуме предложили выделять детям пособия к Новому году
18.11.2022, 09:110 По акции «Черная пятница» псковичи могут получить максимальные скидки в Tele2 18.11.2022, 08:590 День рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября 18.11.2022, 08:450 Тело мужчины нашли на месте пожара в Острове 18.11.2022, 08:310 Врач рассказал о связи изменения погоды с болью в суставах
18.11.2022, 08:150 Дорогу к месту лечения детям-инвалидам оплатит государство 18.11.2022, 08:040 Главную ель Великих Лук привезут из Куньинского района 18.11.2022, 07:520 Талисманом чемпионата мира по футболу в Катаре стала гутра по имени Лаиб 18.11.2022, 07:350 Великие Луки начали украшать в преддверии Нового года
18.11.2022, 07:190 В Пыталовском районе началось строительство модульной бани 18.11.2022, 07:000 Великолукский медицинский колледж вошел в число 20 лучших в России 17.11.2022, 23:250 «Повара на колёсах» прибыли в Псков 17.11.2022, 22:300 Псковичи прислали более 300 работ на премию Росприроднадзора
17.11.2022, 22:210 Росреестр организует горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню ребенка 17.11.2022, 22:190 Псковским курсантам рассказали о психологической специфике работы 17.11.2022, 22:050 Первый заместитель прокурора Псковской области и общественники посетили СИЗО-1 17.11.2022, 21:570 «Красота природы»: пскович заметил двух косуль возле дороги. ВИДЕО
17.11.2022, 21:390 Россиян предупредили о возникающем из-за стресса «синдроме старой ведьмы» 17.11.2022, 21:270 Победителей школьной лиги по компьютерному спорту определили в Псковской области 17.11.2022, 21:140 Выживаемость недоношенных малышей в России выросла почти в 10 раз 17.11.2022, 20:530 Псковские семьи в 2022 году распорядились маткапиталом более чем на 1,2 млрд рублей
17.11.2022, 20:360 Военнослужащие Псковской области уравнены в правах и мерах поддержки 17.11.2022, 20:350 День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках 17.11.2022, 20:180 Сотрудники псковского УФСИН пробежали всероссийский полумарафон 17.11.2022, 20:111 Конъюнктурный обзор города Опочки за довоенный период показали в псковском архиве
17.11.2022, 20:070 Георгий Василевич: Пусть жизнь фестиваля «Пушкин и…» в Михайловском будет долгой и счастливой 17.11.2022, 20:010 Замену котлов и обслуживание ливневки обсудили на заседании гордумы в Пскове 17.11.2022, 19:400 Литературно-музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове 17.11.2022, 19:350 Великолучан предупредили об отключении электроэнергии на выходных
17.11.2022, 19:270 Центр специального образования модернизируют в Великих Луках 17.11.2022, 19:240 Прокуратура заинтересовалась содержанием железной дороги в Новосокольническом районе 17.11.2022, 19:100 Стадо косуль перегородило дорогу у кладбища в Порховском районе. ВИДЕО 17.11.2022, 19:030 Минчанин ищет прошедшего Афганскую войну отца в Псковской области
17.11.2022, 18:410 Иностранца будут судить за причинение смерти по неосторожности в Себежском районе 17.11.2022, 18:380 Работа над фасадами церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершаются в Печорах 17.11.2022, 18:310 Три автомобиля столкнулись в центре Пскова и образовали пробку 17.11.2022, 18:290 Псковички приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике
17.11.2022, 18:260 40% россиян уверены, что отечественное здравоохранение не развивается – ВЦИОМ 17.11.2022, 18:100 Российский диетолог назвала неочевидный способ избежать новогоднего переедания 17.11.2022, 18:000 Контейнеры для ТКО выставили в Дновском районе 17.11.2022, 17:510 Жителям Дедовичей предлагают сдать макулатуру на благотворительность
17.11.2022, 17:401 Почти 70 тысяч пачек сигарет уничтожили в Псковской области с начала года 17.11.2022, 17:330 Андрей Михайлов назвал главную задачу законотворчества 17.11.2022, 17:280 Неизвестный в Пскове похитил с чужой банковской карты более 2 тысяч рублей 17.11.2022, 17:200 Более 70 собак из псковского зооприюта «Шанс» нашли новый дом
17.11.2022, 17:180 Почти 40% российских мужчин не обращались в медицинские учреждения в течение года 17.11.2022, 17:160 Традиционные ценности: возможно ли законодательно обеспечить уважительное отношение детей к родителям? 17.11.2022, 17:150 Главный онколог Минздрава рекомендует не отказываться от мяса 17.11.2022, 17:110 «Беседка»: Сергей Жаворонок об итогах работы и новогодних проектах Псковской филармонии. ВИДЕО
17.11.2022, 17:061 Началось голосование за жителей СЗФО в конкурсе «Твоя история с билайн» 17.11.2022, 17:010 Андрей Михайлов оценил инициативу «народного бюджетирования» 17.11.2022, 17:000 Глухонемого мужчину в вязаной шапке продолжают искать в Пскове 17.11.2022, 16:562 В Пскове вернулись к обсуждению названия нового парка на дальнем Завеличье
17.11.2022, 16:512 Льготная категория: что положено ветеранам боевых действий 17.11.2022, 16:501 Генплан понижения территории церкви Николы со Усохи разработали в Пскове 17.11.2022, 16:460 Лебедёнка Гошу привезли в псковское подворье. ВИДЕО 17.11.2022, 16:461 Автозаводу «Москвич» выдали сертификаты на две новые модели
17.11.2022, 16:450 Первые метры межпоселкового газопровода уложили в Пушкиногорском районе 17.11.2022, 16:440 Псковский губернатор провёл приём граждан по поручению президента РФ 17.11.2022, 16:300 Не только «вафля»: 5 идей для города 17.11.2022, 16:230 «Ледяной заплыв» впервые устроят в Пскове
17.11.2022, 16:170 «Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о ТОСах, догазификации и проблемах ЖКХ. ВИДЕО 17.11.2022, 16:110 Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 17.11.2022, 16:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 ноября 17.11.2022, 16:010 Выставка спасённых предметов открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова
17.11.2022, 15:582 Отказавшихся от курения псковичек стало больше - исследование 17.11.2022, 15:461 Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты» 17.11.2022, 15:450 Делегация Псковской области принимает участие в финале премии Russian Event Awards 17.11.2022, 15:410 Интерактивный стенд со следами животных появился в Полистовском заповеднике
17.11.2022, 15:391 Неразрешимая проблема 17.11.2022, 15:290 Псковский застройщик рассказал о выгодах выплаты «Ипотеки траншами» 17.11.2022, 15:190 Россиянин перерезал себе артерию в схватке со свиньей 17.11.2022, 15:151 Интерактив: Сахарная «вафельная» разметка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru