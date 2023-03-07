Недвижимость

Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове

Сбер профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших застройщиков региона ООО «Доминвест» построит современный дом на Северной улице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Поддержка девелоперов – одно из фокусных направлений Сбера. С группой компаний "ЛУГ", в которую входит ООО "Доминвест", нас связывают многолетние партнёрские отношения и это не первый опыт проектного финансирования застройщика. Особо хочется отметить, что Группа компаний "ЛУГ" в своей работе делает акцент на комплексное развитие новых кварталов и микрорайонов. Приобретая жилье, новоселы получают не только квартиры, но и доступ к всей необходимой инфраструктуре и комфорту», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Проектное финансирование на общую сумму более 380 млн рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, отметили в банке.

«Группа компаний "ЛУГ" ― признанный лидер Псковской области по числу и масштабу девелоперских проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. В девелоперском портфеле жилые и коммерческие комплексы различной степени готовности общей площадью более 500 000 квадратных метров. Проект жилого комплекса на улице Северной, 43 – еще один проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Проектирование и строительство нового жилого дома предусматривает обустройство зон спокойного и активного отдыха - спортивной и детской площадок, учитывает требования безбарьерной среды – каждый подъезд оснащен пандусами и инвалидными подъемниками, а также включает организацию парковок, дорог и пешеходных зон», - прокомментировала финансовый директор группы компаний «ЛУГ» Наталья Барченкова.