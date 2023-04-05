Недвижимость

Губернатор и дольщики посетили долгострой на улице Петровской в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 4 апреля посетил строительную площадку дома на улице Петровской, 4б в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В начале года на объект зашел новый подрядчик, подхватив дом на затянувшемся финальном этапе строительства. Михаил Ведерников вместе с дольщиками оценил ход работ.

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По словам строителей, проблемных моментов на объекте нет, работы ведутся по утвержденному графику. Завершено устройство подъездов и внутренних электрических и сантехнических сетей. В квартирах сделаны выводы для воды и канализации, решена проблема с герметизацией вентиляционных каналов. Штукатурятся стены в помещениях, где эта работа ранее не была проведена, готовится к монтажу газовое оборудование, устанавливаются перила на балконах. Как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к благоустройству придомовой территории.

Михаил Ведерников спросил у инициативной группы граждан, есть ли замечания к работе подрядчика. Будущие жильцы дома отметили, что их все устраивает. «Работы с общественного контроля не снимайте. Если что, сигнализируйте», — сказал губернатор.

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Ранее сообщалось, что в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое ранее занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской в Пскове, возбудили уголовное дело.