Реестр незавершённых объектов капитального строительства создали в Псковской области. Приказ о включении в реестр объектов капитального строительства, подписанный председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым, опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.
«Включить сведения об объектах капитального строительства в реестр незавершённых объектов капитального строительства Псковской области, согласно положению к настоящему приказу», - говорится в документе.
Приказ вступает в силу со дня опубликования.
Среди объектов незавершенного строительства:
Строительство на всех трех социальных объектах приостановлено.
Напомним, учёт незавершённых объектов капитального строительства Псковской области будут вести исполнительные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, государственные предприятия, бюджетные, казённые и автономные учреждения, муниципальные предприятия и другие.
В реестр включат находящиеся в собственности Псковской области, муниципальной собственности, собственности юрлиц незавершённые объекты капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счёт средств областного или местного бюджетов, в том числе до дня вступления постановления в силу.
Объект исключается из реестра в том случае, если завершено строительство или его реконструкция (ввод в эксплуатацию); если объект приватизировали или снесли в установленном законодательством порядке.
Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра стал комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.