Недвижимость

Реестр незавершённых объектов капитального строительства создали в Псковской области

Реестр незавершённых объектов капитального строительства создали в Псковской области. Приказ о включении в реестр объектов капитального строительства, подписанный председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым, опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Включить сведения об объектах капитального строительства в реестр незавершённых объектов капитального строительства Псковской области, согласно положению к настоящему приказу», - говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня опубликования.

Среди объектов незавершенного строительства:

коровник на 100 голов (деревня Погорелово Плюсского района),

пристройка к зданию больницы (село Подберезье Локнянского района),

больничный комплекс (улица Больничная, 10 в Великих Луках).

Строительство на всех трех социальных объектах приостановлено.

Напомним, учёт незавершённых объектов капитального строительства Псковской области будут вести исполнительные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, государственные предприятия, бюджетные, казённые и автономные учреждения, муниципальные предприятия и другие.

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В реестр включат находящиеся в собственности Псковской области, муниципальной собственности, собственности юрлиц незавершённые объекты капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счёт средств областного или местного бюджетов, в том числе до дня вступления постановления в силу.

Объект исключается из реестра в том случае, если завершено строительство или его реконструкция (ввод в эксплуатацию); если объект приватизировали или снесли в установленном законодательством порядке.

Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра стал комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.