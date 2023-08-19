Недвижимость

Чем грозит покупка квартиры с незаконной перепланировкой, рассказал эксперт

Приобретение квартиры с незаконной перепланировкой грозит собственнику штрафом, а также тратами на приведение квартиры в первоначальный вид. Об опасностях покупки такого жилья россиян предупредил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам парламентария, перед приобретением недвижимости лучше заранее узнать, делали ли там перепланировку и была ли она согласована с администрацией, — если разрешения получено не было, то такой ремонт считается незаконным. Чаплин порекомендовал запросить у собственника объекта технический паспорт и сверить его с реальной планировкой в квартире. «Если продавцы предлагают скидку, то стоит уточнить, сколько вы потратите на согласование перепланировки, выполняя ее самостоятельно», — рассказал депутат Госдумы.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях из-за несоответствия требованиям безопасности перепланировку согласовать невозможно. При этом скрыть факт ее проведения возможно лишь до определенного времени — например, до визита газовщиков или электриков в квартиру по поводу неисправности оборудования, пишет «Парламентская газета».

При обнаружении факта незаконной перепланировки от действующего владельца могут потребовать устранить все несоответствия и привести объект в изначальный вид за свой счет, а также оштрафовать его на сумму до 2,5 тысячи рублей. Помимо техпаспорта, при покупке квартиры Чаплин посоветовал проверить у продавца сведения об отсутствии или наличии у того банкротства, проверить его дееспособность, а саму недвижимость — на обременения и наличие зарегистрированных лиц. Он добавил, что почти все эти данные можно найти в выписке ЕГРН.