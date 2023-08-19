Недвижимость

Путин призвал не делать страхование жилья обязательным

Жилье нужно страховать, но нельзя в один момент сделать это обязательным для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.

«Моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это (страхование жилья — ред.) делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций», — сказал президент.

Путин добавил, что государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя.

Он отметил, что «все-таки доходы граждан сегодня у нас растут», и «реальные зарплаты», и «реальные доходы», но в целом, по словам главы государства, они довольно скромные.