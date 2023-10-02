Недвижимость

В России прогнозируют снижение средних ставок арендной платы

После окончания сезонного спроса эксперты прогнозируют снижение стоимости аренды жилья в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических компаний «Циан», «Этажи» и «Авито Недвижимость».

Эксперты ожидают, что затишье на рынке и восстановление предложения приведут к падению средних ставок аренды на 5-7% в ближайшие месяцы. Некоторые не исключают роста спроса со стороны тех, кто отложил покупку жилья.

По данным аналитических компаний, средние ставки аренды пока продолжают расти на фоне резкого сокращения предложения после августовского пика спроса. за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 1-10% в зависимости от города, двухкомнатные — на 10%.

Однако уже фиксируется снижение активности арендаторов на 10-20% по сравнению с пиковыми значениями. Число доступных объектов сократилось почти на 20%.