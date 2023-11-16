Недвижимость

Центробанк не увидел больших рисков в комбинированной ипотеке

Банк России относится нейтрально к практике некоторых кредитных организаций по комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами, в этих схемах в целом нет больших рисков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Спрос на комбинированную ипотеку вырос на четверть. Продукт позволяет выплатить часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся - по рыночной.

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«Мы в целом относимся нейтрально к комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами. В таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заемщика обо всех условиях и нюансах сделки, а также если не происходит искусственного завышения стоимости жилья, например, когда по "льготной ипотеке от застройщика" процентные платежи включены в стоимость жилья», - указали в ЦБ. При этом в случае возврата практик предоставления нерыночных кредитов и завышения стоимости предмета залога ЦБ готов принимать необходимые меры.

«Также важно, чтобы распространение комбо-ипотек не приводило к дальнейшему ухудшению стандартов кредитования, выраженном в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой», - считают в ЦБ.