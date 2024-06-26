Недвижимость

Ставки по ипотечным кредитам подняли в конце июля

Крупные банки подняли ставки по базовым ипотечным программам на 0,5–1,5% в конце июля. По данным «Банки.ру», средняя ставка по рыночной ипотеке достигла почти 19%.

Газпромбанк повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,4%, ПСБ — на 1,5%, Совкомбанк — на 1%, Уралсиб — на 0,4%, а Ак Барс Банк — на 0,6%. В Альфа-Банке и Банке «Санкт-Петербург» также допускают повышение ставки в ближайшее время.

Повышение ставок по ипотеке связано с тем, что на последнем заседании 26 июля ЦБ поднял ключевую сразу на 2% до 18%.

В ближайшее время средний уровень рыночных ставок по жилищным кредитам может вырасти на 1,5–2,5%, прогнозирует директор департамента розничных продаж «Новикома» Иван Беляев. Годовые проценты по рыночной ипотеке могут зафиксироваться на уровне 19–22% годовых, а средний диапазон ПСК — 20–24%, ожидает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По статистике, устойчивый спрос на ипотеку сохраняется только тогда, когда средний уровень ставок по рыночным программам не превышает 12%, отметил Андрей Бархота. Если этот показатель больше, то продажи на вторичном рынке обрушиваются на 30–50%, а на первичном — еще сильнее. Нынешний уровень ставок означает, что граждане будут совершать только срочные сделки, пишут «Известия».

При ставке около 20% и первоначальном взносе 30% ежемесячный платеж по ипотеке на квартиру за 10 млн рублей будет составлять около 118 тыс. рублей, оценил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. Для сравнения — аренда аналогичной по площади квартиры будет стоить минимум вдвое меньше. При этом переплата за 20 лет пользования таким кредитом будет трехкратной и составит свыше 20 млн рублей.