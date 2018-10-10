Политика

Андрей Турчак вошел в пятерку лидеров медиарейтинга членов Совета Федерации

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак вошел в пятерку лидеров медиарейтинга сенаторов, составленного компанией «Медиалогия» по итогам сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, лидерами медиарейтинга в сентябре стали председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, Алексей Пушков (Пермский край), Франц Клинцевич (Смоленская область), Константин Косачев (Марий Эл) и Андрей Турчак (Псковская область).

Между тем, еще один сенатор от Псковской области Елена Бибикова заняла в медиарейтинге 26 строчку.