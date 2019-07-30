Политика

Евгений Минченко: Нам заявляют, что на выборах люди могут выбрать не того - но ведь и назначить могут не того

В России необходимо вернуть конкурентные выборы, и представители несистемных политических сил должны иметь возможность в них участвовать. Такое мнение высказал известный российский политолог Евгений Минченко, в интервью «БИЗНЕС Online» рассуждая о причинах и возможных последствиях протестов лета 2019 года.

«Если говорить глобально, а не только о недавних московских протестах, то надо допускать до выборов несистемные политические силы, - полагает политолог. - Так ли уж страшны эти антисистемные силы? Они страшны, пока угрожают в социальных сетях, а, когда выходят на выборы, проваливаются».

По оценке главы холдинга «Минченко консалтинг», подобные «силы могут набирать большой процент голосов, но только в той ситуации, когда их целенаправленно накачивают».

«Я не вижу ничего катастрофического в том, что ряду оппозиционеров удастся войти в депутатский или чиновничий корпус. Вот избрали в 2015 году коммуниста Сергея Левченко губернатором Иркутской области — и что? Разве от этого земля налетела на небесную ось? Или что-то страшное случилось с самой Иркутской областью? Конечно, могут возникать вопросы по Левченко, но после того, как у нас пяток губернаторов-единороссов посадили за решетку, говорить о том, что оппозиция предоставляет какое-то кардинально худшее качество человеческого материала, по меньшей мере сложно.

Нам заявляют, что на выборах люди могут выбрать кого-то не того… Но ведь и назначить могут кого-то не того! Пожалуйста, ваши же назначенцы, которые проходили через фильтры силовиков, проверки кадровых служб, которых должны были изучить едва ли не под рентгеном, оказываются нарушителями закона. Вначале президент РФ подписывает указ о назначении, а потом их же сажают за коррупцию! Получается, что назначенцы тоже могут оказаться неэффективными», - подчеркнул Евгений Минченко.

«Так что же, и крепкие хозяйственники у нас больше небезупречны, и молодые технократы не подают надежд, и силовики не лишены крупных недостатков? Но какой выход? Может быть, попробовать все-таки вариант с выборами и теми людьми, которые побеждают в конкурентной борьбе?»

Политик, который прошел через конкурентные выборы, чувствует себя гораздо увереннее того, который через них не прошел или же добился власти через неконкурентную избирательную кампанию. Нечувствительность к информационным атакам становится гораздо выше, также, как увеличивается скорость реакции на кризисные ситуации.

По словам эксперта, холдинг «Минченко консалтинг» давно предсказывал нынешнюю протестную антиистеблишментную волну и выпустил на данную тему несколько докладов.

«Мы говорили, что антиэлитные настроения охватили весь мир и в определенный момент докатились до России. Но одна из ключевых характеристик этой волны заключается в том, что она проявляет себя в новой информационной реальности, которая менее контролируемая, чем та, что создавалась старыми классическими СМИ, а скорость прохождения в ней сигналов на порядок выше», - полагает Евгений Минченко.

Прежняя модель взаимодействия власти и населения, которая ранее была суперэффективна, больше не работает, считает политолог. По его описанию, данная модель была связана преимущественно с пресловутыми «крепкими хозяйственниками» во власти, образ которых был по-спартански прост: мало говорят, много делают и всегда знают, что им нужно.

«От электората в рамках данной модели требуется только одно — просто не мешать хозяйственникам. Это такие крепкие мужики: они выучили матчасть и теперь трудятся не покладая рук. А вот все крикуны из оппозиции, как правило, ничего делать не умеют, поэтому пусть они идут лесом. Избирателю предлагалось голосовать не за крикунов, а за суровых мужчин в костюмах, касках, иногда кепках… Подобное работало, пока удавалось отфильтровывать информацию, и суровых деловитых мужчин мы видели по преимуществу либо на отрежиссированных мероприятиях, либо в отцензурированных сюжетах СМИ. Но сейчас, когда контроль над информационным пространством стал более проблематичным, регулярно выясняется, что эти чиновники, во-первых, не такие уж бескорыстные, что у них, к примеру, супервысокие зарплаты, во-вторых, что у некоторых реальные доходы очень сильно превосходят официальные. Кроме того, возникают вопросы по поводу эффективности того, что они делают.

В обществе сейчас есть запрос на вовлечение граждан в принятие тех или иных общественно значимых решений — не на имитацию вовлечения, а именно на реальное участие! Имеется также запрос на уважение к избирателю — не как раньше: «Вот, ребята, вам хорошие кандидаты для голосования на выборах. Можете голосовать, а можете на выборы вообще не ходить, потому что мы при низкой явке управляемым электоратом все за вас сделаем». Сейчас это уже не работает так же, как и модель тихого, кулуарного принятия важных решений», - считает Евгений Минченко.

«То есть сюжет «вы в наши дела не лезьте, а, если кто особо активный, занимайтесь волонтерством» перестал восприниматься людьми, тем более что и понятие волонтерства здесь было очень размытое. На самом деле месседж модели, о которой мы говорим, являлся до предела лаконичен и прост: «Не лезьте в политику». Однако не лезть уже не получается», - констатировал политолог.

Власть на самом деле уже играет на интернет-поле, и очень многое делает в этой сфере. Есть и популярные спикеры в социальных сетях, в связи с чем уже нельзя сказать, что соцсети полностью отданы оппозиции. Есть губернаторы, которые ведут неплохие аккаунты в Instagram и пр. Да и крупнейшие telegram-каналы прямо или косвенно контролируются кремлевскими группами — это тоже не секрет. Telegram выглядит как оппозиционный ресурс, но по факту таковым не является — он квазиоппозиционный. С youtube да, сложнее: там проблема с производством качественного видеоконтента. Возможно, в настоящее время одной из главных проблем власти является то, что она проигрывает youtube и «картинку». С этим надо что-то делать, если государство хочет эффективно взаимодействовать с молодежью. Но что здесь особенно важно? Пожалуй, то, что эффективное присутствие в социальных сетях и в интернете подразумевает признание конкуренции как базового фактора.

Кроме того, политолог отметил проблему маргинализации представителей оппозиции.

«Люди маргинализуются от постоянного нахождения в оппозиции. Если человек все время находится на положении маргинала, он и вести себя будет маргинально. И сектантство, и хамство, которым многие эти люди отличаются — отсюда. Причем хамство абсолютно бессмысленное и беспричинное — даже по отношению к своим потенциальным союзникам. Причина того, что эти люди до сих пор не установили рабочей связки с парламентскими партиями, как раз и коренится в их поведении и манере разговаривать свысока. Таков их стиль. Ну так, елки-палки — пустите их в электоральную политику, и они сами себя покажут! У нас, у современных избирателей, в эпоху новой искренности нет запроса на самовлюбленных политиков. Однако, если оппозиции создавать ореол жертвы, она может стать электорально привлекательной. Зачем же это делать?» - заключил Евгений Минченко.