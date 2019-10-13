Политика

Михаил Ведерников участвует в конференции по выбору кандидата «Единой России» на пост главы Пскова

Началась конференция местного отделения партии «Единая Россия», где выберут кандидата на пост главы Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конференция отделения партии началась 17 октября, в 18.40. Поучаствовать в событии приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Губернатор региона поздравил собравшихся с 25-й конференцией и отметил: «Сегодня нужно принять важное решение, согласовать кандидатуру. Псков - областной центр, где проживает треть населения области. Кроме того, это и самый большой, ресурсный муниципалитет. Многие программы начинаются здесь, затем - обкатываются и распространяются по другим муниципальным образованиям региона. И, конечно, от того, как работает городская власть, в какой коммуникации находится с областной властью - зависят результаты программных проектов, в числе которых - и нацпроекты».

Кроме того, Михаил Ведирников добавил, что отношения, которые удалось выстроить с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и с и.п. главы Пскова Еленой Полонской, считает конструктивными: «Такого не было давно. И я вижу, что вопросы решаются. Есть ощущение работы в единой команде, где все заточены на результат!»

Также губернатор высказал пожелания в отношении должности главы Пскова: «Хотелось бы, чтобы основная часть в рабочем графике главы Пскова не была занята вручением букетов, присутствием на мероприятиях и пламенными речами. Хотелось бы, чтобы основная работа была сосредоточена на взаимодействии с городским советом депутатов, с Псковской городской Думой. От того, насколько четкими будут понимание и поддержка инициатив, идущих от администрации Пскова и области, будет зависеть то, насколько серьезную поддержку мы будем получить из федерального центра. Зависит, будем ли мы снова плестись в нижней десятке из 85 регионов или все-таки будет возможность эффективно использовать средства и раньше за них отчитываться».

Помимо этого, Михаил Ведерников отметил, что главе Пскова необходимо «уйти от популизма» и поблагодарил Елену Полонскую: «И.п. главы города досталось непростое наследство: нужно было принимать в том числе и непопулярные, но нужные меры, связанные с деятельностью гордумы, с перераспределением средств, с кадровыми вопросами».

Далее губернатор Псковской области высказался за поддержку кандидатуры Елены Полонской.

Также на конференцию прибыли секретарь регионального политсовета «Единой России», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава администрации Пскова Александр Братчиков, который отметил важность того, чтобы выделенные на город деньги «осваивались по уму», и также попросил поддержать кандидатуру Елены Полонской.

Ведет конференцию секретарь Псковского городского отделения «Единой России».

Напомним, в шорт-лист потенциальных претендентов от фракции «Единой России» в муниципальном парламенте входят, в частности, исполняющая обязанности главы города Елена Полонская, заместитель главы Сергей Гаврилов, председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин, а также главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

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Депутатам Псковской городской Думы предстоит выбрать главу Пскова. Пост стал вакантным после досрочного прекращения полномочий главы Пскова Ивана Цецерского: 17 мая этого года он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. И.п. главы города была назначена заместитель Ивана Цецерского - Елена Полонская.