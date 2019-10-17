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Блоги / Константин Калиниченко

Кто будет английской королевой?

17.10.2019 15:05|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Каждый раз, когда мы выбирали Председателя, случался какой-нибудь конфуз. Птицы бились в окно, секретарша порвала юбку и на этом основании отказывалась вести протокол. Однажды в момент подсчета голосов упала люстра. Стоило нам только собраться для решения этого вопроса, как со всех сторон знаки судьбы нам недвусмысленно давали понять: ребята, ваше дело гиблое…»
П.Хандке, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год.

Сегодня примерно в 19.00, если не произойдет форс-мажора, должен определиться будущий глава города Пскова. Но это в теории, так как речь, разумеется, не о сессии Псковской городской Думы, на которой пройдет голосование за главу города, а о XXV конференции Псковского городского отделения партии «Единая Россия». В теории, потому как единороссы имеют необходимое большинство в городском парламенте, стало быть, кого бы ни избрали в итоге, это произойдет только при поддержке партии большинства. Но на практике совершенно не очевидно, что кандидат, выдвинутый партийной конференцией, без сучка и задоринки будет утвержден гордумой.

Казалось бы, должность главы города, прежде всего, представительская, не подкрепленная финансами, фактически лишенная административного ресурса. Вроде английской королевы - такой, своего рода, эстетический атрибут и дань политической традиции. Реальная же власть находится совсем в других руках. Но так сложилось, что именно выборы главы Пскова становятся экзаменом на дееспособность существующей системы управления политическими процессами в регионе.

Система в целом в текущем году дала сразу несколько трещин. От партии власти начали дистанцироваться капитаны псковского бизнеса. Многократно анонсируемое «обновление» все никак не может начаться, потому как обновлять, собственно говоря, некем - желающих подвинуть старших товарищей вроде бы достаточно, да вот способных среди них почти что и нет. Промежуточный итог года - проигранные партией власти выборы 8 сентября - выглядит особенно унизительным на фоне достойного выступления «Единой России» в целом по стране.

Региональный политический класс сегодня испытывает сомнения - способна ли партия власти контролировать основные процессы, как в прежние времена? Или же это теперь не что иное, как колосс на глиняных ногах? У многих возникает соблазн приступить к основательному раскачиванию лодки, дабы посмотреть, не рухнет ли колосс? В такой ситуации четкое решение вопроса по главе города для партии власти имеет принципиальное значение. Но есть множество нюансов.

Прежде всего, система сама поставила себя в крайне неудобное положение. Глава города, в соответствии с Уставом Пскова, избирается из числа депутатов. Фракция «Единой России» в городской Думе сегодня представляет собой некое среднее арифметическое. Явный лидер, непререкаемый авторитет - отсутствует, что дает основания слишком большому числу депутатов тешить собственные политические амбиции.

Вероятно, над этой толпой имела основания возвыситься Галина Неваленная, будь ее победа на сентябрьских выборах уверенной и убедительной. Но, когда ты пролезаешь с грехом пополам, «на бровях» и досрочном голосовании, трудно рассчитывать, что старожилы гордумы сходу признают в тебе авторитета и будут готовы затвердить этот факт юридически. Не думаю, что Галина Неваленная полностью сошла с дистанции, но ее шансы получить поддержку коллег и стать главой Пскова выглядят сегодня не слишком высокими.

В этом смысле выборы 8 сентября окончательно спутали карты и значительно повысили шансы тех, кого политические аналитики считали андердогами и темными лошадками.

В первую очередь, конечно, речь о заместителе главы города Пскова Сергее Гаврилове. Ранее вообще не рассматривавшийся в ряду реальных претендентов, сегодня он выглядит едва ли не фаворитом гонки. Очевидно, он очень удобен всем участникам регаты. Политически неамбициозный, не замеченный в скандалах и конфликтах. При этом известен как компетентный специалист и грамотный исполнитель поставленных задач. Нет сомнений, что у него не возникнет особых трудностей наладить конструктивные отношения с администрацией Александра Братчикова. Имеется у него опыт работы и достаточный авторитет, чтобы без лишней нервотрепки направлять городскую Думу в нужном направлении. А отсутствие политических амбиций и дистанцирование от медийной активности выглядят существенным аргументом для областной администрации. В некотором смысле Сергей Гаврилов - это лайт-версия бывшего сити-менеджера Игоря Калашникова, по временам которого на четной стороне улицы Некрасова сегодня многие ощутимо ностальгируют.

Сергей Гаврилов

Подросли акции и у другого сторожила псковского городского парламента - Григория Турчина. Он по-прежнему выглядит андердогом и, возможно, шансы его не следует переоценивать. Все же отсутствие серьезной группы поддержки и тесных связей с исполнительной властью, нечеткое артикулирование собственных политических амбиций - серьезные препятствия как для избрания, так и для последующей работы. Но вот какое дело - в ситуации жесткой схватки между фаворитами гонки, именно Григорий Турчин становится оптимальным компромиссным кандидатом. Если «движущие силы» от разных «башен» и групп влияния внутри партии власти не смогут договориться по единому кандидату, выбор может пасть на Григория Турчина именно как компромиссную фигуру, примиряющую амбиции всех заинтересованных сторон.

Григорий Турчин

В той же степени на статус «кандидата компромисса» имеет основания претендовать Григорий Стороненков, сменивший этим летом Ивана Цецерского на посту секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Практически полное отсутствие негатива и личных политических амбиций, ровные деловые отношения с различными ветвями власти и группами влияния - все это неплохой бэкграунд, если придется срочно придумывать «план Б» либо иной вариант компромиссного кандидата на пост главы Пскова.

Григорий Стороненков

Есть в этой гонке и пара «темных лошадок», чьи шансы выглядят совершенно микроскопическими, но чем черт не шутит. Вот, например, Федор Постнов - бескомпромиссный борец за права инвалидов-колясочников. Один из немногих, благодаря кому пресловутая «доступная среда» в Пскове становится более доступной тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Согласитесь, на западном рубеже страны, в городе, где «начинается Россия» такой человек как Федор Постнов в кресле главы города выглядел бы символично. Хотя, конечно же, этот вариант - скорее из разряда политического фэнтези.

Федор Постнов

Вариант с Юлией Пожидаевой на посту главы Пскова, пожалуй, самый экзотический в сложившихся обстоятельствах. В основном потому, что она представляет «Справедливую Россию» и, на первый взгляд, совершенно непонятно, как она может победить в условиях тотального доминирования «Единой России». Но мы же понимаем, что внутри партии власти сегодня существует множество течений и противоречий. В этой «мутной воде» многие ведут свою игру и преследуют собственные цели. И в более стабильные времена для «Единой России» в гордуме приходилось прибегать к позорным методикам, вроде голосования осенью 2017 года за главу города цветными ручками. Чем будут в итоге голосовать осенью 2019 года и каков будет итог - одному богу известно…

Юлия Пожидаева

Вы спросите: а как же шансы действующего и.п. главы города Елены Полонской. И тут к ранее сказанному экспертами добавить в общем-то и нечего. Она была и остается фаворитом и ее шансы сохранить пост и избавиться от приставки и.п. - как никогда высоки. Особенно с учетом фактического схода с дистанции Галины Неваленной.

Дело в том, что события, связанные с выборами 8 сентября и дальнейшее развитие ситуации, на шансы Елены Полонской никак особо не повлияли. С одной стороны, она - фактически действующий глава города, и, на взгляд многих, весьма уверенно справляется с возложенными на нее обязанностями. С другой - никуда не испарилась ее аффилированность с определенной группой влияния. Очевидные и почти нескрываемые политические амбиции вряд ли радуют ее партнера по властному тандему Александра Братчикова. Все это, надо полагать, понимают и в стенах областной администрации…

Елена Полонская

Вероятно, у этой проблемы выбора существует одно простое, как гильотина, решение - четкая и однозначная позиция по кандидату от губернатора области Михаила Ведерникова. Очевидно, что этого решения не может не быть, но  сформулировано и озвучено оно будет в самый последний момент. И это лишь нагнетает интригу и накаляет обстановку.

Как мы видим, участникам партийной конференции «Единой России» предстоит не самый простой и совершенно неочевидный выбор. А еще примерно через неделю этот выбор провести в жизнь. Вполне вероятно, внешне процесс будет выглядеть рутинно и буднично, и участники в этот раз сумеют обойтись без цветных ручек, мельдония и иных проявлений политического идиотизма.

Но все это будет происходить в условия системного кризиса двуглавой модели управления. Думаю, сегодня невозможно найти рациональных аргументов в пользу двуглавой системы управления муниципалитетом. Нас долгое время убеждали, что такая модель решает проблему конфликта между уровнями власти в регионе и способствует более гармоничному взаимодействию города и области. Но вот беда - практика это неоднократно опровергала, Мы были свидетелями того, что данная система является абсолютно неустойчивой, а гармония является субъективным фактором и зависит исключительно от личностей, которые находятся во властном тандеме, С Игорем Калашниковым прежний глава города Иван Цецерский жил душа в душу. А с Петром Слепченко - наоборот, как кошка с собакой. Не сложилось у него и с действующим главой администрации Пскова Александром Братчиковым, а гиперактивность главы Пскова в медиапространстве в конечном итоге вывела из себя и областную администрацию.

Нет никаких сомнений, что сама методика избрания главы города из числа депутатов не вызывает никакого энтузиазма у жителей Пскова. Мало того, что псковичи категорически отказываются разбираться, кто в тандеме отвечает за ЖКХ, а кто - простой «букетоносец». Так еще и постоянные дрязги и дискуссии - сработаются ли персонажи в том или ином сочетании или не сработаются. И все это на фоне глубокой и безнадежной зависимости городской власти от областной.

На этом фоне результаты опроса, который в данный момент проходит на портале Псковской Ленты Новостей, совершенно не удивляют. Жителям предлагается ответить на простой вопрос: Кто из депутатов гордумы, по вашему мнению, достоин стать главой Пскова? Почти 70% однозначно отвечают – никто не достоин. И дело тут, очевидно, не в личностях псковских депутатов. А в том, что система эта себя окончательно исчерпала и начисто лишена потенциала для развития. Ведь это же абсурд, когда критерием выбора главы города является не профессионализм и компетентность в решении важных для города вопросов, а коэффициент неконфликтности и «удобство» персонажа для различных групп влияния.

Но сама система этого, похоже, пока не понимает. Поэтому сегодня снова пытается определить, кому в Пскове играть роль английской королевы…

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 850 человек
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