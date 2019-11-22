Политика

Михаил Ведерников призвал единороссов перейти от количества к качеству

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников семинара Псковского регионального отделения «Единой России». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит 25 ноября.

«Буквально на днях состоялся XIX съезд партии "Единая Россия". Мы все слышали слова нашего президента, что "Единая Россия" остается ведущей политической силой, и наш общий долг - честно отрабатывать эту ответственность. Глава государства вместе с председателем партии поставили основную задачу - уделять повышенное внимание проблемам людей, проявлять нетерпение к тем, кто свои интересы ставит выше общественных. Именно этими принципами руководствуется администрация Псковской области, и, я надеюсь, что этими принципами мы будем руководствоваться вместе в этой большой совместной работе», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор Псковской области добавил, что 25 ноября на семинаре будут обсуждаться практические способы достижения этой цели и ключевые направления перезагрузки нашей работы. «Прежде всего, нам необходимо перейти от количества к качеству. Лидерство «Единой России» - абсолютный факт, большинство важно для победы, но для честной результативной работы нам нужны профессиональные, квалифицированные и неравнодушные граждане», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что осенью 2020 года региональному отделению партии предстоит провести более 100 избирательных кампаний, избрать более тысячи кандидатов, в том числе - глав районов.

«Это масштабная работа станет этапом избирательного цикла 2021. Уже в ближайшее время нам предстоит провести аудит собственных возможностей и переосмыслить существующие подходы. Знаю, что будет непросто. Я сам несколько раз избирался муниципальным депутатом и знаю, что такое работать в условиях ограниченных ресурсов, когда нужно и программу актуальную определить, и сделать так, чтобы избиратели поверили, а потом, после избрания, все эти наказы честно выполнять. Мы с вами должны стоять плечом к плечу не только, когда партия получает хорошие результаты на выборах, но и когда нам требуется сплоченность для решения значимых, важных, крайне непопулярных, но нужны задач», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников заострил внимание, что возложенная на членов партии ответственность заключается и в том, чтобы поддерживать в этом президента РФ Владимира Путина: «Это одна из базовых основ работы нашего государства. Такую же практику можно перенести в региональную работу».

Губернатор подметил, что Псковская область в последнее время часто получает значительные дополнительные финансовые средства: «Однако получить деньги сложно, но это полдела. От объективной оценки наших возможностей, принятия поправок в бюджет, контроля над ходом исполнения работ, - во всех этих случаях необходимы согласованные действия от всех членов нашей команды, которые должны находиться на одной волне и помогать друг другу».

Помимо этого, Михаил Ведерников высказался по поводу нежелания некоторых членов партии афишировать свою принадлежность: «У нас тоже есть отдельные коллеги, которые говорят, что без привязки к партии избираться легче: «Давайте, я изберусь как самовыдвиженец, а потом вступлю во фракцию». Кто-то из коллег-депутатов сейчас даже говорит, что на встречах с людьми, с активами в районах, в деревнях старается не упоминать свою принадлежность к "Единой России". Так быть не должно, я считаю! Коллеги должны трезво оценить свои силы и принять решение до начала избирательной кампании. По крайней мере, это будет честно по отношению к своим однопартийцам. Нас достаточно! Мы - серьезная политическая сила, которая может делать реальные дела! И лучше, как сказал президент, ужаться за счет словоблудов, чем потом проседать в нашей с вами текущей работе».

Губернатор региона также призвал усилить «Единую Россию»в информационном поле и личном общении с жителями.

«По многим направлениям объективно существует дефицит эфферентных спикеров, и мы в своей работе дефицит этот уже ощущаем. Если вы попробуете найти упоминания о партийных проектах в новостных агрегаторах, едва ли с начала осени найдете десяток заметных хороших, качественных публикаций. Существует дефицит и активности, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Наша работа - часть большой действующей системы, которая работает во благо области, во благо нашей с вами страны. И нам нужно добиться соответствующего восприятия этого. Сегодня на семинаре будет отдельное направление, связанное с цифровым пространством, медиа. Коллеги, искренне попрошу уделить этому особое внимание. Без правильного сопровождения никакие дела не могут добиться серьезной поддержки».

Губернатор также поблагодарил однопартийцев за деятельную конструктивную открытую работу: «До сих пор по всем принципиальным вопросам нам всегда удавалось вырабатывать общую позицию и находить конструктивное решение на пользу региону».