Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Елена Полонская против Григория Турчина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня ее участниками станут председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин и глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения «Единая Россия» Елена Полонская.

Напомним, в конце января текущего года решением депутатов-единороссов Псковской городской Думы Григорий Турчин был исключен из фракции.

Сегодня в рамках программы «Армрестлинг» они публично прояснят отношения по поводу накопившихся взаимных обвинений.

У радиослушателей есть возможность задать свой вопрос гостям студии, позвонив по телефону прямого эфира 56-73-72.