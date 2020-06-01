Политика

Андрей Турчак: Национальный план станет значимой частью предвыборной программы «Единой России»

Национальный план станет значимой частью предвыборной программы «Единой России» на выборах депутатов Государственной думы, губернаторов, заксобраний и местных советов, заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Проект плана председатель правительства Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину. В нем нашли отражение предложения «Единой России», отметил Андрей Турчак на заседании президиума генсовета, сообщает телеграм-канал партии.

В частности, в сфере занятости поддержаны инициативы о продлении периода выплаты пособия по безработице, распространении максимального размера пособия на индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность, закреплении новых форм занятости и усилении роли трудовых договоров между работниками и работодателями. Инициативы о максимальном сокращении и упрощении представляемой бизнесом отчетности. Создании регулярно пополняемого резерва лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий.

«Партия обеспечит законодательное оформление плана и его реализацию в регионах России. Уже завтра мы с коллегами губернаторами, которые возглавляют региональные отделения партии, проведем рабочее совещание на эту тему», - сообщил Андрей Турчак.