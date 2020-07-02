Политика

Депутат Пермяков обвинил блогера Малова в непрофессионализме

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков обвинил блогера-оппозиционера Алексея Малова в непрофессионализме. Свое мнение на этот счет он высказал в в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя высказанные в телеграм-канале Малова обвинения, что он якобы поддержал на сессии гордумы изменения в городской бюджет, предусматривающие увеличение денежного довольствия главы Пскова Елены Полонской на сто тысяч рублей в месяц.

«Алексей Малов - мой достаточно давний недоброжелатель. У нас давняя история взаимоотношений, и я к этому отношусь с легкой иронией и даже с позитивом. Не у каждого есть такой личный критик, который будет обращать внимание на малейшие огрехи. Иногда он даже что-то пишет (в телеграме - ред.) по делу, и я воспринимаю это как конструктив и в будущем стараюсь таких вещей не допускать. А чаще он просто передергивает», - отметил Дмитрий Пермяков и привел свежий пример.

«В последний раз, совершенно не разбираясь в бюджетном процессе, он обвинил меня в том, что я поддержал увеличение зарплаты Елены Александровны Полонской. Это просто смешно. Человек просто демонстрирует свой непрофессионализм. Ну, пусть. Есть и такое. Это нормально. Плохого пиара не бывает», - резюмировал парламентарий.

Напомним, 1 июля, в ходе сегодняшней 39-й сессии Псковской городской Думы, было принято решение перераспределить бюджетные ассигнования, запланированные на гарантированные компенсационные выплаты главе города и депутатам, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе, и направить эти деньги на их зарплату.

До 1 января 2020 года глава Пскова, ее заместители и все муниципальные служащие получали зарплату и гарантированную компенсационную выплату. В соответствии с бюджетной классификацией выплаты учитывались по разным кодам. Так как бюджет города был утвержден 25 декабря 2019 года, фонд заработной платы на 2020 год был сформирован и отражен в бюджете без изменений средств новой оплаты труда.

В связи с тем, что с 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда в Пскове, согласно областному законодательству, гарантированные компенсационные выплаты отменены. Теперь для выплаты зарплаты без ее увеличения необходимо перераспределение средств.

Таким образом, бюджетные ассигнования на оплату труда приведены в соответствии с законом Псковской области.

Постановлением Псковской области № 472 от 28 декабря 2019 года утвержден предельный объем расходов на формирование фонда оплаты труда (с начислениями - 30,2 процента) главы города (2 млн 305 тысяч рублей) и ее заместителей (2 млн 450 тысяч рублей).

Заработная плата главы города не может превышать вышеуказанной суммы.