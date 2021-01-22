Политика

Отчеты депутатов Псковской гордумы рекомендовано опубликовать до 1 февраля

Заседание комиссии по регламенту и депутатской этике Псковской городской Думы состоялось в пятницу, 22 января, под председательством заместителя Главы Пскова Владимира Воробьева. В ходе заседания члены комиссии рассмотрели, в частности, вопрос об исполнении депутатами Псковской городской Думы обязанности по ежегодному предоставлению отчетов перед избирателями о проделанной работе.

«Согласно Уставу Пскова, население города имеет право на получение информации о положении дел в Пскове, вопросах, обсуждаемых в органах местного самоуправления города. Право граждан на информацию реализуется, в том числе, через ежегодное представление депутатами городской Думы отчетов о проделанной работе», - напомнил Владимир Воробьев.

Он также отметил, что форма депутатских отчетов и конкретные сроки их обнародования не урегулированы действующим законодательством, но это не значит, что данной обязанности у депутата не существует и ее надо игнорировать.

После обсуждения члены комиссии проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта нормативного правового акта по вопросу определения порядка предоставления депутатами своих отчетов перед избирателями в ПГД для размещения на официальном сайте города, а также в СМИ.

Кроме того, они приняли решение рекомендовать главе Пскова опубликовать на официальном сайте города отчеты депутатов гордумы, поступившие в комиссию по регламенту и депутатской этике, до 1 февраля 2021 года.