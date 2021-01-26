Политика

Большинство участников опроса ПЛН ожидают роста протестных настроений в 2021 году

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей ожидают в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений. Это следует из итогов опроса на сайте ПЛН, в котором приняли участие свыше 1700 человек.

Так, 51,67% проголосовавших уверены, что рост протестных настроений неминуем, поскольку в обществе очевиден запрос на перемены, а 10,33% полагают, что у протестов слишком много интересантов - как внутри России, так и за границей.

Чуть меньше 2% считают, что обострение общественно-политической ситуации обычно бывает в годы серьезных выборов.

В то же время 23,77% участников опроса уверены, что роста протестных настроений в 2021 году не будет, поскольку абсолютное большинство граждан поддерживает действующую власть.

Еще 10,62% думают, что массовых протестов не будет, пока социально-экономическое положение значительно не ухудшится.

Наконец, чуть больше 1% респондентов полагают, что население в массе своей слишком пассивно и осторожно - на митинги не пойдет, тем более при пандемии COVID-19.

0,51% затруднились с ответом.

Добавим, что на сайте ПЛН стартовал новый опрос, посвященный новым ограничениям в соцсетях «Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?».