Политика

Партия пенсионеров будет добиваться принятия Социального кодекса

Главной задачей своей работы «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» видит введение единого Социального кодекса и установление ответственности за соблюдение социальных норм. Об этом заявил председатель правления регионального отделения партии Михаил Иванов 10 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии рассказал, что партия будет добиваться исполнения заслуженного пенсионного обеспечения для старшего поколения, медицинских льгот и всех «положенных благ», предусмотренных законодательством. Основная задача - создать Социальный кодекс, свести воедино все законодательные акты о льготах, подчеркнул он.

По словам Михаила Иванова, некоторые партии занимаются популизмом, о пенсионерах вспоминают за месяц за выборов и забывают через месяц после голосования.

Также он признался, что хочет заняться реальной политикой. При этом он сослался на слова генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о том, что расцвет политической деятельности начинается в 70 лет.

Михаил Иванов рассказал, что команда регионального отделения формируется и в ней много его личных знакомых. Новый состав насчитывает около 25 членов партии.