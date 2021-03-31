Политика

Игорь Сопов прогнозирует сентябрьские выборы без скандалов и расследований

Сентябрьские выборы в России и в Псковской области в частности пройдут без особых скандалов, интриг и расследований. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Не думаю, что эта избирательная кампания будет изобиловать громкими скандалами, интригами и расследованиями. Помню федеральную кампанию 2016 года и знаменитые фразы журналистов, которые потом сказали, что это были грустные выборы, потому что не было никаких разбирательств. И Центризбирком, и избирательные комиссии регионов делают все возможное, чтобы их не возникало и в этом году».- отметил гость студии.

Громкие партийные скандалы, по словам Игоря Сопова, уходят в прошлое, потому что сама избирательная система России перестраивается, и у кандидатов возникает все меньше возможностей для скандалов, которые по большей части устраиваются с целью пиара. Ожесточенной борьбы между партиями в Псковской области, по мнению гостя студии, не наблюдается: некоторые даже объединяются перед выборами в альянсы.

Кроме того, Игорь Сопов сообщил об отсутствии сложностей во взаимодействии партий с избиркомами — это показал опрос, проведенный по итогам недавней встречи сотрудников облизбиркома с представителями партий, на которой обсуждались вопросы подготовки к выборам. В то же время представители партий опасаются, что на итоги выборов может повлиять административный ресурс. «О нем часто говорят, но если б он работал так, как о нем рассказывают, то оппозиционные кандидаты не становились бы губернаторами и мэрами», - заключил гость студии.