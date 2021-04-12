Политика

Избирком подвел итоги избирательной кампании в Порховском районе

Итоги наблюдения за ходом голосования досрочных выборов главы Порховского района обсуждались сегодня, 13 апреля, на встрече руководства Избирательной комиссии региона и координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» в Псковской области Владимира Жилинского, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов рассказал о проведении и подготовке к избирательной кампании и о возникающих проблемных ситуациях. Он отметил, что все избирательные комиссии нацелены на конструктивное взаимодействие, а объективные замечания будут устраняться незамедлительно. «Это принципиальная позиция облизбиркома», -подчеркнул он.

Секретарь комиссии Сергей Ковальчук выразил мнение, что правила взаимодействия для всех участников избирательного процесса должны быть одни, понятные и прозрачные для каждого — это позволит избежать недопониманий и конфликтных ситуаций.

В свою очередь, Владимир Жилинский выразил готовность к сотрудничеству между движением «Голос» и избирательными комиссиями. Он отметил, что в день голосования никаких проблем при взаимодействии с Избирательной комиссией Псковской области и ТИК Порховского района не возникало. «Замечания, которые как-то могли повлиять на результаты выборов, оперативно устранялись членами избирательных комиссий», - добавил Владимир Жилинский.

В ходе встречи заместитель председателя Сергей Кулаков предложил при подготовке наблюдателей от движения «Голос» приглашать специалистов Облизбиркома, для того чтобы наблюдатели могли своевременно узнавать о новациях, появляющихся в избирательном законодательстве, а также могли напрямую задать вопросы членам комиссий. Идею координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» одобрил.

В заключение Игорь Сопов вручил Владимиру Жилинскому благодарность Избирательной комиссии Псковской области за эффективное взаимодействие наблюдателей с членами участковых избирательных комиссий, которое способствовало проведению выборов открыто и гласно.