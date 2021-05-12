Политика

КПРФ в июне объявит кандидатов на выборы в областное Собрание

КПРФ планирует объявить кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание в июне. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 мая.

«Мы уверенно идем, - рассказал Петр Алексеенко о подготовке партии к выборам. - Готовятся списки. Команду кандидатов объявим на областной конференции после того, как областное Собрание примет решение о проведении выборов. Вторая половина июня, ориентировочно».

По его словам, от КПРФ еще будут «интересные кандидаты». Кто возглавит список, будут решать делегаты конференции, уточнил депутат.

«Хотим сохранить фракцию (в областном Собрании - ред.). В количестве пяти человек. Все реально», - сказал он и выразил надежду, что коммунисты победят в одномандатных округах.

Также Петр Алексеенко сообщил, что уже начинаются финансовые поступления для подготовки к выборам. «Центральный комитет помогает. Будем привлекать добровольные пожертвования», - добавил он.