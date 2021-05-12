Политика

Петр Алексеенко рассказал, на чем основываются проекты предвыборных программ КПРФ

Проекты предвыборных программ КПРФ в этом году основываются на положениях предвыборной программы партии 2016 года «10 шагов к достойной жизни». Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 мая.

Некоторые положения этой программы уже претворяются в жизнь правительством страны, заметил Петр Алексеенко.

Гость студии напомнил, что на расширенном заседании бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ 17 апреля приняли два проекта предвыборной программы: один из них - для кандидата от партии в Госдуму, второй - для выборов в областное Собрание депутатов.