Политика

Псковское отделение «Единой России» зарегистрировало на праймериз 108 человек

Псковское региональное отделение «Единой России» зарегистрировало 108 участников предварительного голосования. Из них 13 - по выбору кандидатов в Государственную Думу и 95 - в региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии со ссылкой на члена регионального оргкомитета предварительного голосования, руководителя регионального исполкома «Единой России» Максима Адамчука.

«Почти половина участников внутрипартийного голосования по выборам кандидатов в Госдуму — беспартийные, совершенно новые лица в политике. Четверть беспартийных стали кандидатами на предварительном голосовании по выборам в Псковское областное Собрание депутатов. Во внутрипартийном голосовании принимают участие люди из разных сфер: учителя, медики, спортсмены, зарегистрировались добровольцы волонтерского центра партии, среди которых много молодежи. Количество зарегистрированных кандидатов говорит о настоящей конкурентной борьбе в предварительном голосовании в нашем регионе, от партии на выборы пойдут достойные и сильные кандидаты», - отметил Максим Адамчук.

Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений. Почти 35% участников предварительного голосования – молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. (Более – ред.) 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», - рассказал председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

«Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил он.

Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

«Очевидно, сработал призыв президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях», - отметил председатель федерального оргкомитета.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД.

«Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка. Конечно, мы бы хотели, чтобы эти люди шли вместе с нами и представляли "Единую Россию" перед избирателями в предстоящей в сентябре кампании», – подчеркнул Александр Карелин.

Он также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, а «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. В партии заверили, что все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

«Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать так скажем "левые" инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти посягательства», – рассказал председатель федерального оргкомитета.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.

Сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая по открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.