Политика

Антон Минаков: Политическим популизмом в Псковской области мы не занимаемся

Политическим популизмом в Псковской области представители регионального отделения партии не занимаются. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

На ближайшей сессия Псковского областного Собрания депутатов, 27 мая, будет представлен отчет губернатора о проделанной работе администрации, а накануне прошли встречи главы региона с фракциями. Антон Минаков отметил, что на старте избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и областного Собрания представители партии ЛДПР не рассматривают общение с губернатором как возможность «набрать какие-то политические очки».

«Я здесь особой политики не вижу, во всяком случае, со стороны нашей партии, поскольку данные встречи проходят ежегодно, на этих встречах мы не занимаемся популизмом», - подчеркнул Минаков.

Он также обратил внимание, что в Псковском региональном отделении партии действительно обрабатывают большое количество запросов избирателей, из которых выбирают наиболее актуальные, те, которые представители других партий могли бы и не озвучить.

«Что касается партии ЛДПР, нам не важно, предвыборный ли это отчет, мы на протяжении всех пяти лет планомерно ведем свою работу, а политическим популизмом в Псковской области мы не занимаемся. Это нормальная рабочая встреча, а если этим занимаются наши политические конкуренты - пожалуйста. Нам это не нужно», - сказал Антон Минаков.