Политика

Коммунист Александр Баев рассказал, кем он себя ощущает

Заместитель главы города Пскова, руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ответил на вопрос, кем он себя ощущает в первую очередь — оппозиционным депутатом гордумы, заместителем главы города или без пяти минут кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания.

«В первую очередь, я чувствую себя гражданином Пскова, депутатом по своему округу, человеком, которого выдвинули псковичи, которому доверили нести их чаяния и надежды для решения проблем города. Второе — я коммунист и всегда придерживаюсь коммунистических взглядов и норм, которые в меня вложили с детства», - сказал гость студии.

«Дополнительная вещь», которую Александр Баев не отделяет от депутатской работы, - это должность заместителя главы города. «Я стараюсь оказывать Елене Александровне (главе города Елене Полонской — ред.) посильную помощь. Я замглавы Пскова на освобожденной на основе, что накладывает на меня определенные возможности и невозможности», - добавил он. Александр Баев также рассказал, что старается присутствовать на заседаниях всех комитетов и комиссий — даже тех, в составе которых он не состоит.

В последнюю очередь гость студии отметил, что он — руководитель фракции КПРФ в гордуме.