Политика

Коммунист Баев о выборах в областное Собрание: Если партия поручит, отказываться не буду

Заместитель главы города Пскова, руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил о своей готовности принять участие в выборах в Псковское областное Собрание, которые состоятся в сентябре.

По его словам, кандидаты от КПРФ будут определены на партийной конференции. «И если партия мне поручит, естественно, как коммунист я отказываться не буду», - добавил гость студии.

Ожидания по поводу перспектив коммунистов на сентябрьских выборах у него положительные. «Мы нацелены только на конечный результат, чтобы добиться чего-то. Ради этого вся борьба и затеяна. Если мне поручат, буду выдвигаться по "своему" округу (№3 — ред.), потому что в его состав входит мой нынешний одномандатный округ №6. Он мне знаком, я живу там, знаю его проблемы и решаю их», - отметил замглавы города.

В случае избрания в новый созыв областного Собрания проблемы горожан будет решать проще, убежден Александр Баев.