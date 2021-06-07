Политика

Александр Баев назвал достижения и провалы фракции КПРФ в Псковской гордуме

Достижения и провалы фракции КПРФ в Псковской гордуме назвал руководитель фракции, заместитель главы города Пскова Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Есть принципиальные вещи, которые не получилось сделать. Из последнего, что болезненно отложилось — не удалось отстоять "Таблетку". Если этот проект (реконструкции под театр кукол — ред.) все-таки будет реализован, то будет изменена историческая территория и город больше не приобретет, а потеряет. Потому что в небольшой участок мы пытаемся впихнуть невпихуемое», - высказал мнение гость студии. Театр кукол, по его убеждению, обязательно должен быть, но люди не должны себя там чувствовать ущемленными, а с учетом того, что «на маленьком участке пытаются построить что-то грандиозное», так и будет, считает Александр Баев.

В числе проблем, которые пока не решены, он также отметил недостаточное количество средств в городском бюджете на фоне инфляции и нерациональное, по его мнению, расходование бюджетных средств. «Если б бюджет был хотя бы на уровне половины питерского, тогда я б успокоился», - добавил он.

Говоря о положительных делах фракции коммунистов, Александр Баев отметил, что «удалось отстоять госпиталь ветеранов», который, по его словам, собирались закрыть. Также гость студии выразил надежду, что фракции удастся отстоять муниципальные бани, которые предлагается передать в концессию. В этом вопросе Александр Баев чувствует поддержку коллег-депутатов из фракции «Единой России». «Считаю, бани должны оставаться муниципальными, они несут большую социальную нагрузку. Самое главное — многие жители выступают против и мы должны их слышать», - заметил замглавы города.