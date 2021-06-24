Политика

Три псковских коммуниста могут войти в список КПРФ на выборах в Госдуму

Кандидатуры Петра Алексеенко, Дмитрия Михайлова и Аркадия Мурылева внесены в списки для тайного голосования на съезде КПРФ для выдвижения на выборы депутатов Госдумы в региональной группе Псковской, Тверской, Новгородской и Вологодской областей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

По псковскому одномандатному округу будет выдвинута кандидатура Дмитрия Михайлова. Петр Алексеенко отметил, что накануне съезда кандидатуры обсуждались на пленуме ЦК КПРФ.

Петр Алексеенко отметил, что на съезде принята предвыборная программа «10 шагов», в которой «ясно и понятно сказано», какие вопросы будут решать депутаты Госдумы от КПРФ : развитие экономики, возращение природных ресурсов народу, выделение бюджета на образование, здравоохранение, культуру и укрепление обороноспособности.