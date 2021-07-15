Политика

Член ЦИК Игорь Борисов рассказал, чем выделяется избирком Псковской области

Член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 июля рассказал, чем выделяется Избирательная комиссия Псковской области.

«Псковская избирательная комиссия, как коллегиальный орган, выделяется в лучшую сторону по организации и использованию современных методов реализации избирательных прав граждан, чего нам, может быть, и не достает, - отметил он. - Потому что любой государственный орган - это достаточно консервативная организация, которая основана, прежде всего, на законах. Мы также нуждаемся в новых инициативах, в новых способах поддержки той же реализации политических прав и свобод граждан. Активно пользуется этими инструментами Избирательная комиссия Псковской области. Распространяет это вниз, по своей вертикали, на территориальные комиссии, вплоть до участковых избирательных комиссий, которые сегодня владеют этими инструментами и приемами так называемой цифровой демократии. Это очень импонирует. Потому что сегодня "цифра" должна быть направлена на помощь в реализации прав и свобод граждан, а не выступать инструментом воспрепятствования развития демократических процедур».

Уровень подготовки и потенциала Избирательной комиссии Псковской области подчеркивается неоднократными семинарами, включая сегодняшний круглый стол «‎Наблюдение в Единый день голосования — 2021», в котором приняла участие в режиме видео-конференц-связи председатель ЦИК Элла Памфилова, добавил Игорь Борисов.