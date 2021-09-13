Политика

Избирательные участки в Псковской области обследует ОМОН

Росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности при проведении выборов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«В период подготовки к выборам сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в работе межведомственных комиссий по обследованию мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения установленных требований к инженерно-технической укрепленности, антитеррористической безопасности и обеспечения безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Центр лицензионно-разрешительной работы ведомства провел комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства РФ в сфере хранения оружия и ведения частной охранной деятельности.

В период подготовки и проведения голосования на избирательных участках будут нести службу сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области. В целях оперативного реагирования на возможные правонарушения маршруты движения групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к избирательным участкам.

Сотрудники ОМОН управления в составе инженерно-досмотровой группы принимают участие в обследовании объектов для голосования, а также прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов, добавили в ведомстве.