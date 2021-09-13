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Политика

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в преддверии выборов

16.09.2021 09:31|ПсковКомментариев: 0

Уважаемые жители Псковской области!

17, 18 и 19 сентября нам предстоит избрать депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов, а также глав двух районов.

Это крайне важный выбор. Он во многом определит вектор развития Псковской области и нашу способность справляться с современными вызовами, позволит развиваться и строить лучшее будущее для вас, жителей нашего региона.

Делая Псковскую область лучше, мы всегда преодолеваем различные трудности. Но именно последние полтора года противодействия пандемии стали настоящим испытанием на прочность для всей выстроенной системы.

При вашей непосредственной поддержке мы прошли его успешно. Регион сплотился перед лицом общей опасности и смог сделать самый сложный год временем больших достижений.

Мы сохранили областную экономику, ушли от негативных сценариев и их последствий. Промышленность практически не пострадала в год пандемии, а в первом полугодии 2021 года показала рост. Сельское хозяйство не прерывало своё динамичное развитие.

При поддержке федерального бюджета мы перезагрузили систему здравоохранения, усилили её тремя корпусами областной инфекционной больницы, закупили беспрецедентный объём новейшей медицинской техники. Сверх этого началась модернизация первичного звена – до 2024 года все районные и межрайонные больницы будут отремонтированы.

По поручению президента стартовала работа по модернизации инфраструктуры приграничных районов – это касается дорог, ЖКХ, системы образования и здравоохранения. Это стратегически важное направление, по которому уже в этом году начнётся разработка проектно-сметной документации.

За последние четыре года на территории Псковской области построены три общеобразовательных учреждения – в Пскове, Великих Луках и Дно, проведена реконструкция школы в Великих Луках. В 2021-2022 гг. планируется строительство еще 2-х школ в Пскове, в 2022-2023 гг. - в Гдове.

Объём финансирования регионального дорожного фонда с 2017 года вырос почти в три раза, с 4 до более чем 11 млрд рублей, а качество проводимых работ стало значительно выше. Из года в год растет доля дорог, которая соответствует всем современным требованиям.

Мы продолжаем динамичное развитие транспортной сферы. При поддержке председателя правительства мы закупили 249 новых автобусов на общую сумму 1,25 млрд рублей. Пассажиропоток аэропорта с фактического нуля вырос к 2019 году до 34 тыс. пассажиров в год, в 2020 году – 45 тыс., а с начала текущего года он составил уже почти 50 тыс.

Мы начали модернизацию коммунальной системы, добились возобновления программы газификации, ведем системную работу по строительству новых объектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения.

Нам еще многое предстоит сделать. Поэтому очень важно сохранять набранный темп, чтобы с каждым годом Псковская область становилась всё более благоустроенным, комфортным, инвестиционно привлекательным регионом.

Команда для этого у нас есть – профессиональная, ответственная, заинтересованная работать на благо Псковской земли. Я призываю вас поддержать ее на выборах, а со своей стороны сделаю все необходимое, чтобы ваше доверие было оправдано и закреплено новыми и новыми победами.

Давайте вместе объединим усилия и сделаем все для развития нашей Псковской области и благополучия её жителей!

Михаил Ведерников

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Теги: #Псковская область #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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