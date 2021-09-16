Политика

Игорь Сопов: Центр общественного наблюдения за выборами — очень интересный проект

Центр общественного наблюдения за выборами — это очень интересный проект, сказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 16 сентября на презентации центра. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Сопов отметил, что выборы будут проходить легитимно, гласно и открыто. Если у кого-либо из наблюдающих возникнут вопросы по трактовке происходящего на видео, можно обратиться к представителю Избирательной комиссии Псковской области. В течение трех дней и ночей за центром закреплены члены комиссии, которые могут прокомментировать происходящее.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов заметил, что сегодня дается возможность стать контролером выборов, получить индивидуальный доступ к компьютеру с видеотрансляцией. По его словам, это здорово, значимо и является еще одним шагом к созданию всевозможных институтов контроля.

Дмитрий Шахов также высказал свое мнение по поводу видеозаписи на участках — наблюдатели могут вести ее в том месте, где указал председатель участковой комиссии.