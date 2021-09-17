Политика

Специалисты зафиксировали более 300 атак на сайте дистанционного голосования

Специалисты зафиксировали 329 атак на сайте дистанционного голосования. Об этом в социальных сетях. сообщил специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий, кандидат политических наук Александр Малькевич.

Из этого количества атак 84 относятся к типу «отказ в обслуживании»; 194 – это «перебор пароля», они направлены на несанкционированный доступ к личным кабинетам пользователей и администраторов. Еще 34 атаки составляют попытки удаленного выполнения вредоносного кода.

При этом, 71% атак осуществляются с IP-адресов США, 23% - Ирана, 6% - Германии, отметил Александр Малькевич.

«Однако отмечается повышенная активность по инцидентам и атакам с машин, находящихся в российском сегменте Интернета. Возможно, что здесь используются VPN-соединения, «приземление» на узлах связи в России», - добавил он.