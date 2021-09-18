Политика

В ЦИК рассказали о трех атаках из-за рубежа на ресурсы комиссии

За первый день голосования зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук.

«За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование - две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», - сказал Сокольчук в информационном центре ЦИК России.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.